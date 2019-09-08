بعد غضب كيم.. "لينغ لينغ" يقتل خمسة أشخاص في كوريا الشمالية

أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إعصار "لينغ لينغ" الذي أثار غضب زعيم البلاد، كيم جونغ أون.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "لينغ لينغ" الذي ضرب البلاد، أمس السبت، دمر أو غمر 460 منزلا و15 مبنى عاما، كما أغرق 46.2 ألف هكتار من المحاصيل.

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وشددت الوكالة على أن أعمال الترميم جارية بنشاط في المناطق المنكوبة.

وسبق أن عقد الزعيم الكوري كيم اجتماعا عاجلا، الجمعة الماضي، حيث أعرب عن غضبه لكبار المسؤولين في البلاد متهما إياهم بعدم الاستعداد للتعامل مع تداعيات الإعصار والوقوف مكتوفي الأيدي أمامه دون إدراك مدى خطورته.

ويعد "لينغ لينغ" من أقوى الأعاصير التي ضربت شبه الجزيرة الكورية، وسبق أن خلف ثلاثة قتلى و27 جريحا في كوريا الجنوبية، وأثار مخاوف من عواقبه المحتملة على القطاع الزراعي في كوريا الشمالية التي كثيرا ما تعاني من نقص الغذاء.

المصدر: أسوشيتد رس + رويترز