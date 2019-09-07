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اليابان تتعرض لإعصارين في آن واحد

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اليابان تتعرض لإعصارين في آن واحد
AFP Behrouz MEHRI
اليابان، أرشيف
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أفاد الموقع الإخباري "News On Japan" بأن الإعصار القوي "Lingling" الذي يتحرك إلى الشمال باتجاه جزر أوكيناوا في اليابان، قد أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف عائلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه إلى العاصمة اليابانية طوكيو العاصفة المدارية "فاكساي".

وفي مدينة ميادودزيما تم انقطاع التيار الكهربائي عن 80% من المنازل بسبب العاصفة.

وكانت السلطات المحلية تخطط لإجلاء سكان المدينة، غير أنها ألغته بعد تحول الإعصار "Lingling" باتجاه جزر أوكيناوا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ارتفاع موجات البحر في المنطقة يبلغ 8 أمتار، فيما ازدادت سرعة الرياح إلى 23 مترا في الثانية.

أما العاصفة المدارية "فاكساي" التي تهدد العاصمة اليابانية، فتتحرك حاليا فوق مياه المحيط الهادئ في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 32 كيلومترا في الساعة.

ووفق المعلومات التمهيدية ستواصل العاصفة التحرك نحو طوكيو، كما ستشتد إلى مستوى الإعصار. ويتوقع أن يجتاح الإعصار طوكيو الاثنين المقبل، ثم يتحول إلى الشمال الشرقي وسيغادر في اتجاه المحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي

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