روسيا: 7 بحارة من سفينة "Stena Impero" توجهوا إلى الإمارات

أكدت السفارة الروسية لدى طهران أن 7 بحارة من ناقلة النفط "Stena Impero"، أفرج عنهم من قبل سلطات إيران وغادروا البلاد وتوجهوا إلى الإمارات.

وقال المتحدث الصحفي باسم السفارة الروسية، أندريه غانينكو، في تصريح مقتضب أدلى به، اليوم الخميس: "وصل البحارة الـ 7 في وقت متأخر من مساء الأمس إلى طهران، حيث حصلوا على تأشيرات الدخول (إلى الإمارات)، واليوم في ساعات الظهيرة، توجهوا كلهم على متن طائرة إلى دبي".

وأكد غانينكو أن "البحارة المفرج عنهم بينهم 5 مواطنين هنود وواحد من لاتفيا وآخر روسي"، مشددا على أن بحارين روسيين آخرين سيبقيان في إيران، حتى يتم حسم مصير السفينة البريطانية.

وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، مساء أمس الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح بعض أفراد طاقم الناقلة المملوكة من قبل شركة "Stena Bulk" السويدية، والتي تبحر تحت علم بريطانيا.

واحتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني الناقلة الإيرانية يوم 22 يوليو الماضي، متهمة إياها بخرق قواعد الملاحة والاصطدام بسفينة أخرى.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أوقفت قوات المشاة البريطانية، يوم 4 يوليو، ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" في جبل طارق، بدعوى أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية على دمشق.

المصدر: وكالات