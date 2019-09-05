قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه بات واضحا للجميع أن الزعامة الغربية للعالم انتهت، وأنه لا يمكن تصور العمل الدولي دون الصين والهند.

وصرح بوتين خلال مشاركته في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، والرئيس المنغولي، خالتاما باتولغا: "أعتقد أنه بات واضحا للجميع، والرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، قال مؤخرا في تصريح علني، إن زعامة الغرب بدأت تنتهي".

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يمكن تصور منظمة دولية ناجعة تعمل بدون مشاركة الصين والهند.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن قبل أسبوع أن العالم يعيش نهاية عصر الهيمنة الغربية فيه.

وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر السفراء، الذي يدشن سنويا عودة الدبلوماسيين الفرنسيين إلى أداء واجباتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، أن "هناك بزوغ قوى جديدة، وهي قوى اقتصادية ليست سياسية بل دول حضارية تأتي لتغير هذا النظام العالمي، وإعادة النظر في النظام الاقتصادي بصورة قوية، ومنها الهند والصين وروسيا، حيث تتميز تلك البلدان بإلهامها الاقتصادي الكبير".

المصدر: نوفوستي