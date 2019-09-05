دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيادة الضغط على طهران في ضوء تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حول الاتفاق النووي.

ونقل المكتب الصحفي عن نتنياهو قبل توجهه إلى لندن: "تم صباح اليوم إبلاغنا بوقوع انتهاك آخر وهو تجاهل أكبر من جانب إيران وذلك في سعيها للحصول على الأسلحة النووية. ويتفق ذلك مع الأعمال العدوانية الإيرانية ضد الملاحة البحرية الدولية والبلدان في المنطقة وكذلك جهودها للقيام بهجمات على دولة إسرائيل والجهود التي لا تتوقف".

وأضاف: "ليس هذا هو الوقت المناسب للتفاوض مع إيران. إنه الوقت لتعزيز الضغط على إيران".

وأفاد نتنياهو أيضا بأنه ينوي مناقشة هذه المسألة في لندن مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، ومع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ترفض تنفيذ بنود الاتفاق النووي في إطار المرحلة الثالثة لتخفيض التزاماتها النووية. ومن المتوقع أن تبدأ إيران تنفيذ المرحلة الثالثة لتخفيض الالتزامات النووية غدا الجمعة.

المصدر: نوفوستي