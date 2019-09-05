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صور من الفضاء لبطاريات صواريخ "إس-400" في مواقعها بتركيا!

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صور من الفضاء لبطاريات صواريخ
Sputnik
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أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها شركة "ISI" الإسرائيلية ثلاث بطاريات لصواريخ "إس–400" متمركزة في القاعدة الجوية التركية "مورتد" بالقرب من العاصمة أنقرة.

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ولفت تعليق مصاحب لهذه الصور الفضائية إلى استنتاج يقول إن رادارات منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للجوة تبدو في وضع التشغيل، إلا أن منصات الإطلاق غير مذخرة.

وشرعت روسيا في تنفيذ المرحلة الثانية من تزويد تركيا بشحنات صواريخ "إس–400" في أغسطس الماضي، فيما تم التوصل إلى اتفاق لتزويد أنقرة بهذه المنظومة الصاروخية الفريدة المضادة للجو في سبتمبر 2017 وبعقد بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، يتم تغطية نصفه عن طريق قرض روسي.

وبدأ في 12 يوليو الماضي تسليم الدفعة الأولى من هذه الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها الأقوى في العالم، وانتهت أواخر أغسطس، ونظمت لهذا الغرض 30 رحلة خاصة إلى تركيا.

وكان شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية أثار توترا كبيرا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وحاولت واشنطن إقناع أنقرة وترهيبها بهدف التخلي عن هذه الصفقة، وأغرتها بدلا عن ذلك بشراء الأنظمة الأمريكية "باتريوت".

وفي ضوء رفض أنقرة تقديم تنازلات والعودة عن صفقتها مع موسكو لشراء "إس-400"، أوقفت واشنطن المشاركة التركية في برنامج المقاتلات "إف-35".

المصدر: نوفوستي

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