وزير الدفاع التركي: سنبدأ تشغيل منظومة صواريخ "إس-400" الروسية نهاية الشهر المقبل

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن البطارية الأولى من المنظومات "إس-400" الروسية وصلت تركيا، ومن المقرر وصول البطارية الثانية في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر المقبل.

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وأضاف أكار، في تصريحات لقناة TRT Haber التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الدورات التدريبية والقدرة التشغيلية الأولى للمنظومة ستتم في نهاية ديسمبر المقبل، في حين أن القدرة التشغيلية الكاملة ستتم في أبريل 2020.

وأشار إلى أن عملية اختيار الموقع وأعمال التثبيت الخاصة بمنظومات "إس-400" جارية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحادثات مع واشنطن حول منظومة الصواريخ الأمريكية "باتريوت" متواصلة.

Globallookpress Zheng Huansong

وكانت الولايات المتحدة أوقفت تسليم طائراتها من الجيل الخامس "إف-35" إلى تركيا، وتوقفت عن تدريب طياريها بعد أن فشلت في إقناع أنقرة بالتخلي عن عقد شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لصالح منظومات "باتريوت" الأمريكية.

وتزعم الولايات المتحدة أن الأنظمة الروسية يمكن أن تكشف عن نقاط ضعف في طائرات "إف-35" الشبحية لروسيا، وعرضت بيع أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى أنقرة بدلا من ذلك. لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض قبول مطالب الولايات المتحدة ، قائلا إن روسيا قدمت عرضا أفضل لتلبية احتياجات الأمن القومي، وهي منظومة "إس-400" للدفاع الجوي.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أواخر يوليو الماضي، إن الصواريخ الروسية المضادة للجو لا تسبب مشكلة لحلف الناتو.

المصدر: الأناضول +RT