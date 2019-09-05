ماليزيا تعزو اتهام روسيا بحادثة "إم إتش-17" لسوء العلاقات مع الغرب

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن اتهام روسيا بحادثة تحطم الطائرة الماليزية "إم إتش-17" فوق دونباس يعود لسوء العلاقات بين الغرب وموسكو.

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وذكر مهاتير محمد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "أعتقد أن روسيا ليس لديها أفضل العلاقات الآن (مع الغرب)​​​، ولكن من ناحية أخرى هناك ضرورة لإيجاد دولة مذنبة ترتبط بمدفوعات التأمين".

وأضاف: "في حال التمكن من العثور على دولة تتحمل مسؤولية المأساة، عندها سيتمكن أقرباء الضحايا من تقديم مطالبهم بشأن مدفوعات التأمين، وبالطبع أقارب الضحايا لا يشككون بنتائج التحقيق. لكن في حال روسيا كانت مذنبة فسيتعين عليها دفع تعويض عن الحادث".

وسبق أن انتقد رئيس وزراء ماليزيا مواقف الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا في قضية تحطم "إم إتش 17" قائلا إن هذه الدول ليست مهتمة بالكشف عن الأسباب الحقيقية للكارثة، بل تسعى إلى استغلالها لإلقاء اللوم على روسيا.

وتحطمت الطائرة المتوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 إثر استهدافها بصاروخ قرب مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، ما أودى بأرواح جميع ركابها الـ298.

واتهمت حكومة كييف سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بإسقاط الطائرة، لكن الأخيرتين أكدتا عدم امتلاكهما أسلحة قادرة على ضرب أي هدف على هذا الارتفاع.

المصدر: وكالات