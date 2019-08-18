منظمات غير حكومية تدعو ماليزيا وهولندا إلى تأجيل محكمة تحطم MH17

دعت ثلاث منظمات غير حكومية، تعمل في ماليزيا، رئيسي وزراء ماليزيا وهولندا، لوقف المحكمة الخاصة بقضية تحطم طائرة البوينغ الماليزية فوق شرق أوكرانيا في عام 2014.

وتؤكد منظمات، Perdana Global Peace Foundation، و International Movement for a Just World، و Global Research ، أن تقرير فريق التحقيق الدولي، يحتوي على عدد كبير جدا من الهفوات والمغالطات، ولا يتضمن إجابات كافية عن الأسئلة الرئيسية في القضية، لذلك يجب التحقق من ذلك.

وتقول المنظمات المذكورة، إن المحكمة المقررة في مارس 2020، يجب أن تتأجل حتى نهاية تكرار التحقيقات والفحوصات.

وأفاد ممثلو المنظمات، في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة جومباك الماليزية، بأنهم أعدوا خطة عمل خاصة بهم، كرد على تقرير مجموعة التحقيق الدولية المنشور مؤخرا. وسيتم قريبا تسليم الخطة، إلى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. وتطلب الخطة من رئيس الحكومة الماليزية، لقاء نظيره الهولندي مارك روتي والاتفاق معه على تعليق الدعوى القضائية.

وقال الدكتور شاندرا مظفر رئيس منظمة Movement for a Just World: "المهمة الملحة للغاية الآن، هي إيقاف بدء المحاكمة المقرر إجراؤها في مارس المقبل. لقد بقيت العديد من القضايا المهمة (في تقرير فريق التحقيق) دون حل".

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وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الماليزية، المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مفتوح في تحطم طائرة بوينغ MH17. وشددت على ضرورة الامتناع عن توجيه تهم زائفة ضد روسيا في هذه القضية.

وافترض وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، احتمال إخفاء بعض الدول المشاركة بالتحقيق في تحطم الطائرة، بعض تفاصيل القضية.

وفي يوليو أيضا، اتهم رئيس وزراء ماليزيا، مجموعة التحقيق المشتركة (MNG)، بالتحيز والتحامل.

المصدر: news.mail.ru