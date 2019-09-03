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مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية

أخبار العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية
Reuters
سجن مجدو في إسرائيل - أرشيف
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رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية، تلبية الطلب المقدم لها بخصوص ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية.

وقالت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، إن مصلحة السجون رفضت الاستجابة لمطلبها، المتعلق بترجمة إجراءاتها للغة العربية لأن قانون القومية لا يلزمها بذلك.

 وفي حديث مع صحيفة "هآرتس" أشارت الجمعية إلى أن نحو ستين بالمائة من السجناء، من العرب، إسرائيليون أو فلسطينيون، وأن غالبيتهم لا يجيدون اللغة العبرية، ما قد يمس بقدرتهم على استنفاد حقوقهم.

وأوضحت مصلحة السجون، أن من بين مستخدميها، يوجد من يتكلمون باللغة العربية أيضا، وهم يساعدون السجناء.

وأشارت المصلحة، إلى وجود يافطات باللغة العربية حول الحقوق والواجبات بداخل السجون الإسرائيلية، ويمكن للسجناء الاستفادة منها أثناء الحبس.

المصدر: موقع مكان

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