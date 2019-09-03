طار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على متن طائرة تدريب حربية من طراز "Northrop T-38 Talon "، وشغل في جولة فوق بحر إيجة مقعد الطيار الثاني".

جاء ذلك على هامش مشاركة قادة أركان الجيش التركي اليوم في افتتاح "عام تدريب الطيران 2019-2020" في ولاية أزمير الواقعة غربي البلاد.

وألقى أكار كلمة بالمناسبة أكد خلالها أن عمليات المخلب 1 و2 و3 تجري على قدم وساق في شمال العراق، مشيرا إلى أنها نجحت في تحييد 676 "إرهابيا" منذ بداية العام.

وبشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده "تتابع بحساسية الإيفاء بالوعود التي قطعت لها على أرض الواقع"، مضيفا قوله: "إن المعلومات التي تعطى، لا نقبلها حتى نتأكد من حقيقتها".

وتطرق أكار إلى عمليات السفت التركية للتنقيب عن الوقود الأحفوري في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لافتا إلى أن "قواتنا وعلى رأسها القوتين البحرية والجوية، ستقدم وستواصل تقديم الدعم اللازم".

المصدر: الأناضول