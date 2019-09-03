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نتنياهو: مساع لعقد قمة ثلاثية جديدة لمستشاري الأمن القومي مع روسيا والولايات المتحدة بإسرائيل

نتنياهو: مساع لعقد قمة ثلاثية جديدة لمستشاري الأمن القومي مع روسيا والولايات المتحدة بإسرائيل

أخبار العالم

نتنياهو: مساع لعقد قمة ثلاثية جديدة لمستشاري الأمن القومي مع روسيا والولايات المتحدة بإسرائيل
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو- أرشيف
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قال رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن ثمة مساعي لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة في الفترة الحالية.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال افتتاح اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن "مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي مع روسيا والولايات المتحدة، في القدس في الأسابيع المقبلة"​​​.

ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى، لم تسمهم، أن ذلك فيما يبدو السبب في إلغاء نتنياهو زيارته إلى الهند.

يتبع.. 

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