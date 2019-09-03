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مصرع 8 تلامذة بهجوم على مدرسة في الصين

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مصرع 8 تلامذة بهجوم على مدرسة في الصين
Reuters ALY SONG
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توفي 8 من أصل 10 أطفال نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم لهجوم داخل مدرسة في أول أيام السنة الدراسية بمقاطعة هوباي وسط الصين، حسب بيان للشرطة المحلية.

ووقع الهجوم في مدرسة ابتدائية بمدينة إنشي في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني الذي تبين أنه أحد السكان المحليين وعمره 40 عاما.

ونقل الأطفال المصابون إلى المستشفى على الفور، ولم يتسنّ إنقاذ سوى اثنين منهم فقط.

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ولم يذكر بيان الشرطة طبيعة الهجوم أو السلاح المستخدم لتنفيذه أو دوافع الجريمة، فيما ذكر الإعلام المحلي أن الجاني أعزب وخضع في السابق للمحاكمة بتهمة محاولة اغتيال.

المصدر: "نوفوستي"

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