 
مباشر

الصين.. مقتل طفلين وإصابة اثنين بسكين رجل هاجم مدرستهم

أخبار العالم

الصين.. مقتل طفلين وإصابة اثنين بسكين رجل هاجم مدرستهم
Reuters
الشرطة الصينية - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo3y

قتل طفلان وأصيب آخران، في هجوم نفذه رجل مسلح بسكين اليوم، على إحدى المدارس الابتدائية في قرية باجيا بينغ بقضاء نينغ يوان، بمقاطعة هونان في الصين.

وألقت الشرطة القبض على مواطن من السكان المحليين في الـ31 من عمره، على ذمة الجريمة، دون أن تكشف عن هويته ودوافعه.

إقرأ المزيد
طالب في ولاية أريزونا الأمريكية يطلق النار على زميله بالمدرسة

يذكر أنه في فبراير الماضي، أقدم رجل مسلح بسكين على جرح 11 شخصا من المارة، بينهم تلاميذ مدارس ورجال شرطة.

وفي يناير، هاجم رجل مسلح بسكين مدرسة ابتدائية، وأصاب 20 طفلا بجروح.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة