رئيس البرازيل يخضع للجراحة للمرة الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل عام

يخضع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في الأيام القليلة المقبلة لعملية جراحية هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام، حسبما أعلنت الرئاسة البرازيلية الأحد.

وجاء في بيان رسمي أن الرئيس اجتاز الفحوص الطبية وسيخضع للجراحة بهدف معالجة فتق ظهر على أثر الجراحات السابقة.

ولم تحدد الرئاسة موعد الجراحة، لكن موقع "جي 1" الإخباري قال إنها ستتم في 8 سبتمبر الجاري.

ووفقا للرئاسة، سيبقى جدول أعمال بولسونارو الدولي كما هو "في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يشارك بولسونارو الجمعة في قمة لدول الأمازون في ليتيسيا على الحدود بين كولومبيا والبيرو والبرازيل لمناقشة الأزمة الناجمة عن الحرائق في الأمازون، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداء من 24 الجاري.

ويعمل البرازيلي جايير بولسونارو الذي تولى السلطة في يناير الماضي على بناء علاقات أوثق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويطلق عليه أحيانا لقب "ترامب الاستوائي" نسبة لأفكاره اليمينية ولتشبهه بالرئيس الأمريكي في سياساته.

يذكر أن البرازيل عضو في مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند.

لكن ومنذ وصول بولسونارو إلى السلطة في يناير، تعمد إظهار تأييده الكامل للولايات المتحدة مخالفا بذلك الخط الدبلوماسي التقليدي لبلاده، التي طالما جهدت للبقاء على مسافة متساوية من القوى العظمى.

المصدر: "أ ف ب"