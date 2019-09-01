5 قتلى في إطلاق نار بتكساس الأمريكية

ارتفعت حصيلة الضحايا في حادث إطلاق نار في منطقة ميدلاند-أوديسا بولاية تكساس الأمريكية أمس السبت إلى 5 قتلى، بينهم مطلق رصاص، إضافة إلى نحو 21 جريحا، حسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

ذكرت الشرطة وقناة تلفزيونية محلية أن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم مطلق الرصاص، وأصيب نحو 21 شخصا في إطلاق نار بمدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت.

وأفادت الشرطة في منطقة ميدلاند-أوديسا غربي تكساس عبر "فيسبوك" بأن "المسلح الطليق قُتل بالرصاص في سينرجي بأوديسا"، في إشارة إلى مجمع لدور السينما في المدينة.

وأضافت "لا مسلح طليقا في الوقت الحالي. جميع الوكالات تحقق في تقارير عن مشتبه بهم محتملين".

وسبق أن عبرت شرطة أوديسا عن اعتقادها بأنه كان هناك مطلقان للنار يقودان سيارتين منفصلتين ويطلقان النار عشوائيا على الناس في أنحاء المدينة التي يسكنها 117 ألف شخص. وحسب شرطة ميدلاند، فإن أحد المشتبه بهما كان يقود عربة فان تابعة لمكتب بريد وأن الآخر يقود شاحنة تويوتا.

وقال رئيس بلدية ميدلاند جيري موراليس لشبكة "سي إن إن" إن مطلق الرصاص لقي حتفه رميا بالرصاص في مرآب سيارات بدار للسينما. وأضاف "نأمل أن يكون هناك مسلح واحد فقط وقد حيدناه".

Apparently the Midland / Odessa shooter driving the post office truck was shot. pic.twitter.com/R73qhnIwxL — Christian (@ChristianR_Vill) August 31, 2019

وذكر موراليس أنه لا يعرف أي شيء عن المشتبه به أو عن دوافعه. وقال إن رجل شرطة تعرض لإطلاق نار ويخضع لجراحة من إصابات غير مهددة للحياة.

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وذكرت قناة "سي.بي.إس7" أن ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الشرطة بين الجرحى. ونقلت القناة عن مستشفى محلي أنه استقبل ثلاثة أشخاص في حالة حرجة وعددا مماثلا في حالة مستقرة.

وجاء إطلاق النار بعد سلسلة حوادث مشابهة كان أكبرها مقتل 22 شخصا في متجر لـ"وول مارت" على بعد 410 كيلومترات غربي ميدلاند في مدينة إل باسو في تكساس في الثاني من أغسطس آب الماضي.

المصدر: "رويترز"