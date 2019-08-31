رويترز: مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الأقل في حادثة إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا,

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم نفذه شخصان، يعتقد أن أحدهما أطلق النار على ضابط شرطة على الطريق السريع I-20 وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشخص الآخر استولى على سيارة مكتب بريد أمريكي، ثم لاذ بالفرار، وعمليات البحث جارية عنه.

المصدر: رويترز