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رويترز: مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا

رويترز: مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا

أخبار العالم

رويترز: مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا
Reuters
الشرطة الأمريكية- أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الأقل في حادثة إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا,

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم نفذه شخصان، يعتقد أن أحدهما أطلق النار على ضابط شرطة على الطريق السريع I-20 وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشخص الآخر استولى على سيارة  مكتب بريد أمريكي، ثم لاذ بالفرار، وعمليات البحث جارية عنه.

المصدر: رويترز

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