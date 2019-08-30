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مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

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مقتل جندي أمريكي في أفغانستان
Reuters AL/HK
جندي أمريكي في أفغانستان (أرشيف)
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قُتل جندي أمريكي أثناء مشاركته في عمليات ميدانية بأفغانستان، وفقا لما نقله بيان "لبعثة الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي.

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وأكد البيان أن الجندي قتل أمس الخميس، ولم يكشف عن اسمه حتى تبليغ أفراد عائلته.

وفي السياق ذاته، تسعى الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مع حركة "طالبان" لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 18 سنة.

وكان ترامب أعلن أن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان"، وستبقي ضمن مهمتها هناك 8600 عسكري.

المصدر: وكالات

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