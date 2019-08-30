جريمة قتل فتاة هزت أوساط الفلسطينيين

أشعلت قضية وفاة الشابة الفلسيطينية وفاء غريب مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرت النيابة العامة في مدينة بيت لحم إجراء تحقيق في وفاتها بناء على بلاغ بوصول جثة إلى مشفى بيت جالا.

وأجرت النيابة العامة الكشف الظاهري على الجثمان وصدر قرار بإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، كما باشرت النيابة العامة بسماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبيانات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.

وتؤكد النيابة العامة في بيت لحم على أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

وتشدد النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أي أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الإنسانية، ووجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق.

يشار إلى أن المغدورة إسراء توفيت يوم 22 أغسطس، إذ وصلت مستشفى بيت جالا وقد فارقت الحياة وانتشرت عدة روايات حول سبب وفاة إسراء، إلا أن التحقيقات لم تحسم سبب الوفاة بعد، أو أن كانت الفتاة قد توفيت متأثرة بجراج نتيجه الضرب من قبل أفراد في عائلتها كما يتم تداولة في وسائل الإعلام.

لكن قضية الشابة إسراء بدأت تلقى تفاعلا كبيرا بين الفلسطنيين.

وبدأت القصة بخروج الفتاة برفقة شقيقتها وبعلم من والدتها للقاء شاب تقدم لخطبتها، لتتعرف عليه بشكل أوسع في أحد المطاعم، وقامت بنشر فيديو قصير على حسابها على "إنستغرام"، وبتحريض إحدى قريباتها لإخوتها ولوالدها ضدها من باب مخالفة العادات والتقاليد والمس بسمعة العائلة، قامت أسرتها بضربها ضربا مبرحا.

من جهة أخرى أنكرت العائلة في بيان أصدرته أن ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات وتضخيم للحدث، وأوضح البيان أنها كانت تعاني من حالة نفسية واضطرابات عقلية أدت الى سقوطها بفناء المنزل وتم نقلها الى المشفى ليتبين وجود كسر في العمود الفقري، مما استدعى نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي من أجل الحصول على تحويل إلى مستشفى آخر لإجراء العملية، إلا أنه وبالكشف عن الحالة الصحية من قبل أكثر من طبيب مختص تقرر أنها ليست بحاجة إلى إجراء العملية في الوقت الحالي لصغر سنها والاكتفاء بتناول الأدوية، وبعد خروجها من المستشفى تعرضت لجلطة قاتلة.

المصدر: RT