قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن أكثر من 150 مهاجرا عبروا السياج الحدودي بين المغرب وجيب سبتة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

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وأكد المتحدث أن ستة على الأقل من أفراد الشرطة الإسبانية أصيبوا بجروح طفيفة خلال محاولة منعهم من دخول سبتة، قائلا: "حاول نحو 250 مهاجرا القفز فوق السياج ونجح نحو 155 في ذلك.. لم يكن اقتحاما عنيفا كالسابق. مع ذلك أصيب ستة من أفراد الشرطة على الأقل وبعض المهاجرين بجروح طفيفة".

ويجذب جيبا سبتة ومليلية الواقعان على الساحل الشمالي للمغرب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، حيث يفصل الجيبين عن المغرب سياج بارتفاع ستة أمتار يعلوه سلك شائك.

وتزامن ما حدث في سبتة اليوم، مع وصول سفينة حربية إسبانية إلى إسبانيا وعليها 15 مهاجرا تقطعت بهم السبل في البحر بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم.

وفي حادثة منفصلة، أنقذ خفر السواحل الإسباني يوم الأربعاء أكثر من 200 مهاجر من إفريقيا جنوبي الصحراء كانوا في ثلاثة مراكب في بحر البوران بين المغرب وإسبانيا.

المصدر: "رويترز"