 
مباشر

إنقاذ 219 طالبا للجوء قبالة إسبانيا

أخبار العالم

إنقاذ 219 طالبا للجوء قبالة إسبانيا
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbv2

أعلنت إذاعة "COPE" الإسبانية نقلا عن هيئة الإنقاذ البحري، انتشال حوالي 220 مهاجرا غير شرعيين من دول إفريقية قبالة سواحل البلاد.

وقالت المحطة الإذاعية إن سفينتين من دوريات الإنقاذ، تمكنتا من اعتراض ثلاثة قوارب في بحر البوران (أقصى غرب البحر المتوسط)، وعلى متنها 219 مهاجرا.

وأشارت إلى أن 142 منهم، جرى نقلهم في وقت لاحق إلى ميناء ملقة، فيما نقل 77 إلى ميناء الميريا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست