الرئيس البرازيلي يقلل من خطورة حرائق الأمازون ويهاجم الصحافة

قلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مجددا أمس الخميس من خطورة حرائق الأمازون مع بدء تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية.

وكتب بولسونارو على "فيسبوك": "ليس صحيحا" أن الأمازون "تحترق"، معتبرا أن "الحرائق هذه السنة أقل من المعدل الذي سجل في السنوات الأخيرة".

واتهم بولسونارو وسائل الإعلام البرازيلية "بتغذية" قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.

وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي بينما بدأ تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون، لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء.

وتجري عمليات الإحراق هذه من أجل تأمين أماكن لزراعات جديدة وتربية الأبقار، القطاع الذي تعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة فيه.

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من جهة أخرى، قابلت البرازيل بفتور فكرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاجتماع لمساعدة الأمازون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن غوتيريش "لم يتحدث عن هذه القضية مع الحكومة البرازيلية ولسنا على علم بذلك".

وأضافت: "من المهم أن تتعرف السلطات الأجنبية بشكل أفضل على سياسة البرازيل في مجال البيئة (...) وأن تطلع على (...) الوضع في الأمازون والإجراءات المتخذة لمكافحة الحرائق قبل أن تقترح مبادرات جديدة".

ولم يؤد نشر الجيش البرازيلي في نهاية الأسبوع الماضي إلى نتائج واضحة وذكر المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 1628 بؤرة حريق جديدة سجلت خلال 24 ساعة في البلاد، أكثر من نصفها في الأمازون، وذلك على الرغم من حشد الحكومة أكثر من 3900 رجل إطفاء ومئات الآليات و18 طائرة بينها اثنتان للإطفاء من نوع "هركوليس".

المصدر: "أ ف ب"