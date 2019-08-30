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الرئاسة الأوكرانية: تبادل المحتجزين مع روسيا لم يتم بعد لكن المفاوضات متواصلة

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية: تبادل المحتجزين مع روسيا لم يتم بعد لكن المفاوضات متواصلة
Sputnik
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن عملية تبادل المحتجزين بين أوكرانيا وروسيا لم تتم حتى الآن، غير أن المفاوضات بشأنها متواصلة على قدم وساق.

وفي تعليق على الأنباء التي توالت فجر اليوم عن إتمام عملية تبادل المحتجزين، قال مكتب الرئيس الأوكراني على فيسبوك: "عملية التفاوض على الإفراج المتبادل والمتزامن عن المعتقلين مستمرة، المعلومات المتعلقة بإنجازها لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها فوضى تداول معلومات غير مؤكدة منسوبة لمجموعة "مصادر". نحث على فهم عواقب التضليل: إنها لعبة تؤثر على عواطف المجتمع بأكمله. عند اكتمال الإفراج المتبادل عن المعتقلين، سيبلغ مكتب الرئيس عن ذلك عبر القنوات الرسمية".

ومن جهته، أعلن جهاز أمن الدولة في أوكرانيا، أن المفاوضات مع روسيا مستمرة، لكنه وصف هذه المفاوضات بالمعقدة والصعبة.

وقالت إيلينا غيتليانسكايا، المتحدثة باسم إدارة أمن الدولة في أوكرانيا على فيسبوك: "العملية المعقدة لمفاوضات تبادل الرهائن مستمرة. كن صبورا وعوّل على ألا تكون طويلة".

وكانت أنباء قد ذكرت صباح اليوم أن عملية تبادل 34 محتجزا روسيا في أوكرانيا، مقابل 150 أوكرانيا محتجزين في روسيا قد بدأت، لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.

المصدر:"إنترفاكس"

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