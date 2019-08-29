بعد نزهة هادئة من 100 يوم.. زيلينسكي يعشّق السرعة الخامسة

قيّم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول مئة يوم من تواجده في منصب رئيس الدولة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام أعضاء البرلمان: "مرت 100 يوم منذ بداية فترتي الرئاسية، وأطلقت تقييمات مختلفة لعملي خلالها، لكن ما سأقوله أنا سيكون نقدا ذاتيا وتقييما موضوعيا برأيي.. يمكن أن أسمي الفترة التي مرت بـ "نزهة هادئة" بسيارة مطفأة المصابيح تسير بالسرعة الأولى ساعة الغسق.. هذه حقيقة".

إقرأ المزيد

وأعرب رئيس أوكرانيا، عن ثقته بأن البلاد، باتت في الوقت الراهن تستطيع فعلا "تعشيق السرعة الخامسة، والتقدم بثقة على طريق التغيير".

في يوم 27 أغسطس، مر مئة يوم على تنصيب زيلينسكي في منصب رئيس أوكرانيا، وتسلمه لمقاليد السلطة هناك.

المصدر: RT