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إيران تسجن كرديا لبيعه الكتاب المقدس في مكتبته

أخبار العالم

إيران تسجن كرديا لبيعه الكتاب المقدس في مكتبته
Reuters
إيران
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أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني حكما بالسجن لمدة 3 أشهر على بائع كتب كردي يدعى مصطفى رحيمي، بتهمة بيع نسخ من الكتاب المقدس في متجره.

واعتقل رحيمي لأول مرة في شهر يونيو 2019، لكن تم الإفراج عنه بكفالة، لكن تم اعتقاله مرة أخرى في شهر أغسطس، لقضاء مدة عقوبته في سجن بوكان.

وتشتهر إيران بإصدار أحكام بالسجن على من لا يلتزمون بالقوانين الدينية، وأولئك الذين يحتجون على الحكومة والكيانات الدينية المرتبطة بإيران، بحسبما أفاد موقع منظمة "هينغاو" لحقوق الإنسان.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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