بريجيت ماكرون تخطف الأنظار بأزياء باهظة على هامش قمة G7 (صور)

جذبت زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، أنظار عشاق الموضة والأزياء في العالم، بعد أن ظهرت وهي مرتدية ملابس ثمينة أثناء استقبالها لزوجات قادة مجموعة G7.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن جميع الملابس التي ارتدتها بريجيت (66 سنة)، صممتها شركة الأزياء الفرنسية العريقة "لوي فيتون"، وتجاوزت قيمتها 13 ألف دولار.

Reuters /dam

وارتدت زوجة الرئيس الفرنسي يوم السبت المنصرم سترة صممت خصيصا لها، يتجاوز ثمنها 3 آلاف و500 دولار، وأرفقتها ببنطال جينز أسود تفوق قيمته ألف دولار، إلى جانب حذاء رياضي بـ 700 دولار.

Reuters SAA/

Reuters SAA/

وتنوعت بعد ذلك الأزياء التي ارتدتها، بريجيت ماكرون، بين الفساتين وحيدة اللون المصممة من قبل "لوي فيتون"، وبين أزياء أقل رسمية جمعت فيها بين الأحذية الرياضية، وسراويل الجينز والقمصان.

المصدر: "ديل ميل"