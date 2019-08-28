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مقتل 23 شخصا في هجوم على ملهى ليلي في المكسيك

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مقتل 23 شخصا في هجوم على ملهى ليلي في المكسيك
Reuters TB/DEG
أشخاص متجمعون أمام الحانة المستهدفة
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قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح بليغة بعد هجوم بقنابل حارقة على ملهى ليلي بمدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية بجنوب المكسيك.

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ونقل موقع "ميرور" عن شهود عيان تأكيدهم أن مجموعة مسلحة بدأت في إطلاق النار على الملهى قبل أن تلقي قنابل حارقة تسببت في نشوب حريق في الداخل، ما خلف مصرع 8 نساء و 15 رجلا.

وأكد مسؤولون محليون أن الهجوم جاء كجزء من نزاع مستمر بين عصابات إجرامية حول تقاسم النفوذ.

من جهته، طلب مكتب الادعاء العام المحلي مساعدة المدعي العام للجمهورية للتحقيق في الجريمة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مرور 8 سنوات تقريبا على حريق أتى على كازينو في مدينة مونتيري وخلف مقتل 52 شخصا.

المصدر: وكالات

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