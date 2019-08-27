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انطلاق المرحلة الثانية من توريد منظومات الدفاع الجوي الروسي إس-400 إلى تركيا

أخبار العالم

انطلاق المرحلة الثانية من توريد منظومات الدفاع الجوي الروسي إس-400 إلى تركيا
Reuters
أنظمة "إس-400" الروسية، ضواحي أنقرة، 12 يوليو 2019
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أفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء، ببدء المرحلة الثانية لتوريد أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا.

وأضافت القناة أن طائرة نقل روسية تحمل أجزاء من البطارية الثانية من منظومة "إس-400" هبطت في قاعدة "مورتيد" (قاعدة "أكينجي" السابقة) في ضواحي أنقرة.

وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017.

وأثار شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية فضيحة دولية كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة. فطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة وشراء الأنظمة الأمريكية "باتريوت" بدلا منها.

وبعد ذلك، أوقفت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35"، على خلفية رفض أنقرة إلغاء صفقتها مع موسكو لشراء "إس-400".

المصدر: تاس

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