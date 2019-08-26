ترامب ينشر صورة "خارجة عن المألوف" لقادة "G7"!

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة "خارجة عن المألوف" لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).

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الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لقمة "G7" على تطبيق "إنستغرام"، اليوم الاثنين، لفتت انتباه ترامب الذي قام بدوره بإعادة نشرها على صفحته.

ويظهر في الصورة التي التقطت من الأعلى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإيطالي جوزيبي كونتي، الياباني شينزو آبي، والكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهم ينظرون إلى الأعلى، في مشهد ظريف لكنه غير مألوف.

والتئمت مجموعة "G7" هذا العام من السبت 24 أغسطس حتى الاثنين 26 أغسطس، في مدينة بياريتز، بجنوب غرب فرنسا.

المصدر: RT