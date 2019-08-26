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ترامب يرفض لقاء ظريف على هامش قمة "G7" ويعلل السبب

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ترامب يرفض لقاء ظريف على هامش قمة
Reuters CARLOS BARRIA
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لم يرغب في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة "G7"، لأن الوقت لا يزال مبكرا على عقد مثل هذا اللقاء.

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وأبدى ترامب احترامه لـ"حقيقة أن ظريف جاء إلى فرنسا"، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث معه مسبقا بهذا الشأن وطلب موافقته.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان سيتنازل عن العقوبات النفطية من أجل جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وقال "ما نريده بسيط للغاية. على إيران ألا تكون نووية. سنتحدث عن الصواريخ الباليستية، وعن التوقيت، لكن عليهم أن يوقفوا الإرهاب. أعتقد أن لديهم فرصة كي يتغيروا".

وأكد ترامب أنه يريد رؤية إيران قوية ولا يسعى لتغيير النظام في طهران، مضيفا أن الطريقة التي يُجبر الإيرانيون على العيش بها غير مقبولة.

ومن المتوقع أن تختتم قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أعمالها في بياريتز بفرنسا، عصر اليوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"

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