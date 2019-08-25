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وزير إسرائيلي: التطورات في سوريا جزء صغير من مواجهة عسكرية مباشرة بيننا وإيران

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وزير إسرائيلي: التطورات في سوريا جزء صغير من مواجهة عسكرية مباشرة بيننا وإيران
Reuters
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في أعقاب شن تل أبيب جولة جديدة من الغارات على سوريا، أعلن وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، أن معركة عسكرية مباشرة تدور بين إسرائيل وإيران.

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واتهم هنغبي المنتمي إلى حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الليكود"، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في تصريح إذاعي اليوم الأحد، اتهم إيران بالتخطيط لإطلاق "مئات طائرات مسيرة متفجرة" على إسرائيل، بهدف "قتل إسرائيليين ويهود"، وذلك في تضارب واضح مع تصريحات الجيش الإسرائيلي التي تقدر عدد هذه الدورنات ببضعة عشرات أو أقل.

وقال الوزير إن إيران تحاول "إرهاق إسرائيل من خلال تمويل جماعات إرهابية عند حدودها الشمالية والجنوبية" (في إشارة إلى لبنان وسوريا وقطاع غزة)، مضيفا أن هناك "مواجهة عسكرية مباشرة لم يكشف إلا جزء صغير منها"، وأنها بدأت من سوريا.

ونفى هنغبي وجود أي دواع سياسية وراء اعتراف إسرائيل الفوري بقصفها سوريا الليلة الماضية، مدعيا أن هذا القرار جاء لـ "التشجيع على أصوات معارضة في إيران يحتجون على عدوان نظامها على إسرائيل".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان

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