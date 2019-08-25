ترامب يرفض التعليق على زيارة ظريف لبياريتس وإدارته غاضبة!

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض كان مصدوما بعد وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس التي تحتضن قمة مجموعة G7.

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ونقل موقع "nbcnews" عن ثلاثة مسؤولين حكوميين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة ترامب "غاضبة" من الحكومة الفرنسية، التي لم تبلغ ترامب بزيارة ظريف في وقت سابق، إلا أنهم رفضوا الكشف عن وجهة نظر ترامب الشخصية تجاه زيارة وزير الخارجية الإيراني.

وكان ترامب رد على أسئلة الصحفيين بشأن زيارة ظريف "المفاجئة" بالقول: "ليس لدي أي تعليق".

يذكر أن ظريف وصل، اليوم الأحد، إلى مدينة بياريتس الفرنسية، التي تستضيف أعمال قمة مجموعة "G7"، حيث يلتقي نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، لمناقشة حلحلة التوتر مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة نشرها، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن ظريف وصل إلى بياريتس بدعوة من لودريان، "لمناقشة المبادرات الأخيرة للرئيسين الفرنسي والإيراني"، إيمانويل ماكرون وحسن روحاني.

المصدر: وكالات