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عودة عمليات التشغيل بمطار كوالالمبور بعد 4 أيام من تعطل أنظمته

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عودة عمليات التشغيل بمطار كوالالمبور بعد 4 أيام من تعطل أنظمته
Reuters / Lim Huey Teng
مطار كوالالمبور الدولي
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عادت عمليات التشغيل إلى طبيعتها في مطار كوالالمبور الدولي، بعد 4 أيام من تعرض الأنظمة لعطل تسبب في وقوف المسافرين طوابير طويلة، وتأخر عشرات الرحلات بالمحطتين الرئيسيتين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم شركة "مطارات ماليزيا القابضة"، اليوم الأحد، أنه تم استبدال الأنظمة وتحديث المعلومات فيما لم يزل فريق العمل يراقب عن كثب استقرارها بسبب بعض المشكلات المتقطعة.

وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن خللا في الأنظمة الكلية لإدارة المطار أدى إلى تعطل أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة مناولة الأمتعة، وعدادات تسجيل الوصول وشاشات عرض معلومات الطيران.

ووزعت الشركة جميع الموظفين على صالات المطار طوال اليوم خلال الأيام الأربعة الماضية، لمساعدة الركاب وإنهاء إجراءاتهم يدويا وتنظيم الطوابير الطويلة للمسافرين وتوزيع الأطعمة والمشروبات لهم.

المصدر: وكالة "كونا"

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