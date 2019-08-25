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مصدر أوروبي: لا تقدم بعد لقاء توسك وجونسون حول "بريكست"

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مصدر أوروبي: لا تقدم بعد لقاء توسك وجونسون حول
Reuters Andrew Parsons/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أثناء لقائهما الثنائي في بياريتس الفرنسية
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لم يتوج لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي تقدم، وفق ما أورد مصدر بالمؤسسات الأوروبية.

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وفي تعليق على اللقاء الذي جرى على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في مدينة بياريتس الفرنسية، قال المصدر لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "ناقش رئيس الوزراء جونسون، والرئيس توسك الوضع حول بريكست. لا يوجد أي تقدم يذكر. واتفق الطرفان على مواصلة اتصالاتهما، بما في ذلك في نيويورك، أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

ويوم السبت، أعلن توسك أن الاتحاد الأوروبي منفتح على كل أشكال التعاون مع رئيس الحكومة البريطانية، باستثناء "الخروج بلا اتفاق". وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى استعداده لمناقشة جميع أفكار جونسون المقبولة بالنسبة للاتحاد، بما فيها أفكاره حول إشكال "بريكست" الأكبر، وهو نظام مراقبة الحدود بين إيرلندا (عضو الاتحاد) وإيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا وتخرج من الاتحاد الأوروبي مع سائر المملكة المتحدة.

ويطالب جونسون بإضفاء تعديلات على هذا البند من وثيقة الاتفاق حول "بريكست"، فيما تصر بروكسل على أن نص الوثيقة غير قابل لإعادة النظر فيه، ولا يمكن مناقشة سوى تفاسيره.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا صفوف الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس

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