 
مباشر
عاجل
بومبيو يؤكد للحريري ضرورة تجنب أي تصعيد عقب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين في بيروت

توقيف 4 أشخاص في بريطانيا بعد حادثة طعن مميتة (فيديو)

أخبار العالم

توقيف 4 أشخاص في بريطانيا بعد حادثة طعن مميتة (فيديو)
Reuters ANF/
شرطة لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb5k

اعتقلت الشرطة البريطانية 4 رجال مقيمين في لندن، بعد الاشتباه في مشاركتهم في عملية طعن أودت بحياة شاب (21 سنة) وجرح 4 آخرين في شارع رئيس بمنطقة ميدستون.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا ملقيا دون حراك على الأرض، بعد عراك نشب بين مجموعة من الرجال في الوقت الذي كانت فيه مجموعة أخرى تشاهد، فيما حاول أحد أفراد الأمن فض النزاع.

يذكر أن هذه الواقعة تعتبر ثالث عملية طعن مميتة في بريطانيا في ظرف ثلاثة أيام، حيث قتل رجل (32 سنة) بعد تعرضه للطعن في برمنغهام، مساء يوم الجمعة الماضي، كما لقي ستيني حتفه طعنا مساء السبت غرب لندن.

المصدر: standard.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السفير الأمريكي الجديد يوجه رسالة لليبيين بلهجتهم