"المخلب-3" التركية تؤتي أولى ثمارها في العراق!

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو التركي شن غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين بشمالي العراق، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية "المخلب-3"، التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة الماضية، مضيفة أن الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وفي نهاية مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

المصدر: الأناضول