شرطة هونغ كونغ تفرق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لتتحول المظاهرة من سلمية إلى مواجهات عنيفة.

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وسار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات. وسد المتظاهرون بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون بوجه رجال الشرطة.

وحصلت سلطات هونغ كونغ على أمر قضائي بمنع التظاهر في المطار الذي أغلق لبعض الوقت الأسبوع الماضي، بعد أن احتشد المحتجون في المبنى الرئيسي للمطار لعدة أيام مما تسبب في تعليق إقلاع نحو 1000 رحلة جوية، وأثار اشتباكات متقطعة مع الشرطة.

وجرى اليوم إغلاق محطات قطارات الأنفاق القريبة من منطقة كوان تونغ المكتظة بالسكان والواقعة في شرق شبه جزيرة كولون، لكن الآلاف احتشدوا في الشوارع بالرغم من ذلك.

المصدر: وكالات