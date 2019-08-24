تركيا والولايات المتحدة تنفذان أول طلعة مشتركة في إطار إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا (صورة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، عن تنفيذ أول طلعة جوية للعسكريين الأتراك والأمريكيين بعد إطلاق عمل مركز العمليات المشتركة الخاصة بإقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "جرى تنفيذ أول طلعة جوية مشتركة بين قادة أتراك وأمريكيين، نفذتها مروحية في إطار المرحلة الأولى من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا".

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/q9JwfX7hm0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 августа 2019 г.

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وأرفقت الوزارة البيان بصورة من داخل المروحية توثق 4 أشخاص على الأقل خلال تنفيذ الطلعة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بدء عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة "بطاقة كاملة" وإطلاق تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمال سوريا.

المصدر: RT