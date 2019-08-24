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الحرس الثوري الإيراني: السلام مع العدو لن يحل مشاكلنا

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الحرس الثوري الإيراني: السلام مع العدو لن يحل مشاكلنا
Reuters
صورة أرشيفية
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 قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن رفع العقوبات عن إيران، وأمريكا لا تمتلك إرادة لذلك.

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وأضاف سلامي اليوم السبت أن "أمن مياه الخليج في يد إيران، والعدو لن يتمكن من زعزعة هذا الأمن"، مشيرا إلى أن "المفاوضات والسلام مع العدو لن تحل المشاكل التي تعاني منها البلاد".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني على أن إيران ستمضي في "تعزيز قدراتها الردعية من دون توقف".

وقال إن: "العدو أراد كسر محور المقاومة والقضاء على نفوذ إيران في المنطقة عبر الحروب بالوكالة والجماعات التكفيرية، لكنه فشل في تحقيق أهدافه".

المصدر: RT

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