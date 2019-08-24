أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في جزيرة غرينلاند الدنماركية، في ضوء تزايد الاهتمام الاستراتيجي والاقتصادي بهذه المنطقة.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رسالة وجهتها الوزارة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن إعادة فتح القنصلية في مدينة نووكي (مركز غرينلاند) هي جزء من الخطة الأمريكية لزيادة التواجد الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن لدى الولايات المتحدة "الاهتمام الاستراتيجي في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية في منطقة القطب الشمالي".

وترى وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه القنصلية ستصبح "عنصرا هاما للغاية.. للجهود الهادفة إلى توسيع التواجد الأمريكي في منطقة القطب الشمالي، وستعمل كقاعدة فعالة لتحريك المصالح الأمريكية في غرينلاند".

وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة فتحت قنصليتها في غرينلاند في عام 1940 بعد بداية الاحتلال النازي للدنمارك. وتم إغلاقها عام 1953.

ومن المخطط أن يتم فتح القنصلية الأمريكية الجديدة في مدينة نووكي بغرينلاند العام المقبل، وسيعمل فيها 7 موظفين.

وأفادت وسائل إعلام دولية سابقا بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس احتمال شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية. وفيما بعد أكد ترامب للصحفيين أنه يهتم بهذه المسألة استراتيجيا. من جهتها أعلنت الدنمارك أن الجزيرة ليست للبيع، وعبرت عن أملها بأن تصريحات ترامب بهذا الخصوص مزحة، واصفة فكرة بيع الجزيرة بـ "السخيفة". وبعد ذلك ألغى ترامب زيارة له كانت مقررة إلى كوبنهاغن عاصمة الدنمارك.

المصدر: نوفوستي