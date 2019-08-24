ترامب يبرر لكوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الجديدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تجربة إطلاق صواريخ قصيرة المدى أمر غير محظور بالنسبة لكوريا الشمالية، وأن الكثير من بلدان العالم تعمل الشيء نفسه.

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وقال ترامب أمام الصحفيين قبل توجهه للمشاركة في قمة مجموعة "G7" في فرنسا: "توجد بيننا علاقات جيدة جدا. لكن هذا يمكن أن يتغير دائما. لنرى ما الذي سيحدث غدا. إن (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون صريح جدا معي، كما أعتقد.. ويحب تجربة الصواريخ. لكننا لم نحظر سابقا الصواريخ قصيرة المدى.. وهناك عدد كبير من بلدان العالم التي تقوم بتجربة هذه الصواريخ".

ونقلت وكالة "يونهاب" سابقا عن اللجنة الموحدة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية قامت من جديد بإطلاق صاروخين مجهولين في اتجاه بحر اليابان. وترى السلطات اليابانية أن الحديث يدور عن إطلاق صاروخين باليستيين.

وأصبحت هذه التجربة هي السابعة بالنسبة لكوريا الشمالية منذ 25 يوليو الماضي. وقامت بيونغ يانغ في 16 أغسطس بتجربة "أسلحة جديدة" عندما تم إطلاق صاروخين من ولاية كانفوندو باتجاه بحر اليابان. وبلغ مدى تحليق الصاروخين آنذاك 230 كيلومترا وارتفاعهما – 30 كيلومترا.

وأجرى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي اجتماعا ثالثا بينهما في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اتفقا خلاله على بدء اتصالات العمل حول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية. وتم تأجيل البدء في هذه الاتصالات حاليا بسبب المناورات العسكرية الدورية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكذلك بسبب التجارب على إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي