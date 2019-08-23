كشف رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد شهرام شاهرخ، عن مزايا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373" وسبب تسميتها.

وقال العميد في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني، مساء الخميس، إن "المنظومة تم تصميمها وتصنيعها وفقا لاحتياجات البلاد للدفاع، وهي ذات مدى عال المستوى. وبالنظر إلى أن هذه المنظومة تم تصنيعها تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة وتزامنا مع مولد الرسول الأكرم (ص)، فقد تم تسميتها بالرقم 373، وهو حساب الحروف الأبجدية لاسم الرسول الأكرم (ص)، وكلمة باور (تعني الإيمان بالعربية) تبركا بكلام قائد الثورة بشأن الثقة بالنفس".

وأشار شهرام إلى أن منظومة "باور 373" تستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية، مضيفا: "منظومة (باور 373) أفضل بكثير من منظومة (باتريوت) الأمريكية".

ونوه شاهرخ بأن منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية تعتبر منظومة مراقبة، لافتا إلى أن منظومة "باور 373" الدفاعية الصاروخية أعلى مستوى في فئتها.

وتابع قائلا: "بسبب التهديدات المتزايدة، كنا بحاجة إلى منظومة أقوى من (إس 300)، لذلك تم تصميم وتصنيع منظومة (باور 373)... إن هذه المنظومة لديها أكثر من 6000 عنصر (عيون مركبة) كل منها عبارة عن رادار، هذه المنظومة أكثر قدرة على تعقب واكتشاف الهدف ومدى الاشتباك والقدرة القتالية مقارنة مع منظومة (إس 300)".

وأضاف شهرام: "بعد اختبار ناجح للمنظومة، أصبح خط إنتاجها جاهزا من خلال التطوير والبحث... لدينا على جدول الأعمال نسخ مطورة من منظومة (باور 373) سنعلن عنها في المستقبل".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه سيتم تزويد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني بهذه المنظومة الدفاعية "التي تعد أهم منظومة دفاعية محلية الصنع، وأعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران".

المصدر: فارس