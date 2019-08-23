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ولاية أسترالية تتخوف من تدخل صيني في شؤونها.. وبكين ترد

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ولاية أسترالية تتخوف من تدخل صيني في شؤونها.. وبكين ترد
Reuters BH/TY
العلمان الأسترالي والصيني
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أكدت الحكومة المحلية لولاية نيوساوث ويلز الأسترالية أنها ستلغي برنامجا تعليما مدعوما من الصين بسبب مخاوف من استغلاله في ممارسة "التأثير الخارجي على الشؤون الداخلية".

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وأفادت الحكومة في بيان صدر أمس الخميس بأنها ستنهي برنامج معهد "كونفوشيوس" لتعليم لغة الماندرين، في 13 مدرسة عمومية بالولاية.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من عدم العثور على أدلة محددة للتدخل، إلا أنه من غير المناسب أن يستمر هذا البرنامج التعليمي".

وتابع البيان أن "دراسة أجريت أكدت وجود عدد من العوامل التي من شأنها أن توحي بأن معهد كونفوشيوس يتدخل، أو يسهل عملية التأثير الخارجي غير الملائم".

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خطوة الحكومة المحلية للولاية الأسترالية التي لم تستشر بكين قبل اتخاذ قرارها بـ "عديمة الاحترام والظالمة" في حق الطلاب، مضيفا أن قرار ولاية نيوساوث ويلز لا يصب في مصلحة العلاقات الصينية الأسترالية.

يذكر أن الحكومة الأسترالية كانت اتهمت الصين بالتدخل في شؤونها الداخلية سنة 2017، وهي التهمة التي نفتها بكين وقتها.

المصدر: "رويترز"

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