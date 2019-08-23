حقيقة وضع جونسون قدمه على الطاولة أمام ماكرون! (فيديو)

استوجبت الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام لرئيس الوزراء البريطاني وهو يضع قدمه على الطاولة أثناء جلوسه أمام الرئيس الفرنسي، استوجبت التفسير، خاصة بعد انتشار فيديو قصير للواقعة.

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الصورة حملت معان عميقة بحسب وسائل الإعلام العالمية.. "بوريس جونسون يرفع قدمه في وجه إيمانويل ماكرون في عقر داره"، كما لو أن "جونسون بطل البريكست الذي داس على الموقف الفرنسي".

الحقيقة ظهرت أكثر وضوح في فيديو قصير نشره صحفي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث وضع جونسون قدمه على طاولة القهوة لمدة ثانية فقط.

ووفقا لما أظهره المقطع المصور فإن ماكرون نفسه من بدأ بالمزح حول طاولة القهوة التي يمكن أن تكون بمثابة مسند للقدمين.

ويظهر الفيديو الرئيس الفرنسي وهو يبتسم، فيما يواصل بوريس جونسون الحديث بإيماءة قدمه إلى الطاولة، ثم يعتذر فورا لرفع قدمه تجاه المصورين. لذلك لا يمكننا القول إن حركة رئيس الوزراء البريطاني كانت مقصودة أو مهينة، بحسب صحيفة "L'Obs" الفرنسية.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

المصدر: L'Obs