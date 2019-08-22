طلبت زوجة رجل الأعمال الحامل للجنسيتين اللبنانية والفرنسية كارلوس غصن، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن يتحدث عند لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ظروف احتجاز زوجها.

وجاء طلب زوجة رجل الأعمال بمناسبة انعقاد قمة مجموعة G7 نهاية هذا الأسبوع في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث سيلتقي ماكرون هناك بآبي.

وقالت كارول غصن في بيان نشر اليوم: "إنني أطلب من الرئيس ماكرون أن يتوسط لصالح زوجي لدى رئيس الوزراء الياباني آبي، حتى تبقى حقوقه (كارلوس غصن) محفوظة".

وأضافت: "كارلوس يستحق محاكمة منصفة، وهذا يبدأ بتوفير ظروف إفراج بكفالة عادلة، إلى جانب وضع تاريخ محدد للمحاكمة".

وأكدت كارول أنه على الرغم من أن زوجها مفرج عنه بكفالة، إلا أن أقل ما يمكن أن يقال عن ظروف هذا الإفراج أنها "قاسية وغير عادية"، لافتة إلى أن "العدالة اليابانية لا تتوافق مع معايير دول مجموعة G7".

يذكر أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لـ"نيسان"، والمدير التنفيذي لـ "رينو"، ورئيس التحالف الذي جمعهما، سيمثل أمام القضاء الياباني بداية السنة المقبلة، على خلفية تهم تتعلق بمخالفات مالية.

ويمنع غصن، الموجود تحت الإقامة الجبرية، من الاتصال بزوجته التي استنكرت في مرات عديدة "قساوة" النظام القضائي في اليابان.

المصدر: "لوفيغارو"