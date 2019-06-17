ناشدت كارول زوجة رئيس شركة "نيسان" السابق، كارلوس غصن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة في الإفراج عن زوجها.

ووجّهت كارول نداء إلى ترامب للتدخل لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بهدف ضمان "محاكمة عادلة" لزوجها الرئيس السابق لمجموعتي "رينو" و"نيسان"، والمتهم باختلاس أموال.

وقالت زوجه كارلوس غصن خلال مقابلة أجرتها معها قناة "بي بي سي"، وبثت اليوم الاثنين: "قادة العالم يلتقون في قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر الجاري، أريد أن يتحدث الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء آبي بشأن الشروط العادلة، شروط المحاكمة العادلة".

إقرأ المزيد

وفي المقابلة، بدت كارول غصن التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية وقد أمضت فترة طويلة من حياتها في الولايات المتحدة، في بعض الأحيان على وشك البكاء عندما تحدثت عن مصير زوجها الذي لم تره منذ بداية أبريل.

وتريد كارول غصن أن يضغط ترامب على آبي، أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان بهدف السماح لها بـ"التحدث مع زوجها وأيضا من أجل احترام قرينة براءته"، وتعتبر كارول أنه "كان يمكن حل كل ذلك داخل الشركة، وأنه لم يكن ضروريا الذهاب إلى هذا الحد".

ويخضع كارلوس غصن الذي أفرج عنه في 25 أبريل بعد 3 أسابيع من الاحتجاز، لشروط قاسية جدا في اليابان وهو ممنوع من مغادرة أراضيها.

ويواجه كارلوس غصن الذي أوقف للمرة الأولى في 19 نوفمبر 2018 في طوكيو، 4 اتهامات أمام القضاء الياباني: اتهامان لعدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية، واتهامان آخران يتعلقان بسوء استغلال الثقة، بينهما الاختلاس المزعوم لأموال "نيسان".

وخسر غصن الذين كان نافذا جدا، كل مناصبه في الشركات الثلاث المصنعة للسيارات التي قربها من بعضها لإنشاء أول تحالف عالمي لصناعة السيارات وهي "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز"، علما أن رينو تواجه تهما في قسم من القضية، وهي في الأصل من فتح التحقيق الداخلي الذي أدى إلى سقوط غصن.

المصدر: أ ف ب