البريطانيون يؤيدون تنظيم استفتاء على أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء على أي اتفاق نهائي بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر بعد قرابة شهرين فقط.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته "مؤسسة كانتار" بأن 52% في المجمل ممن شاركوا في الاستطلاع أيدوا إجراء تصويت عام على الاتفاق.

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وأشار الاستطلاع إلى أن 29% عارضوا مثل هذه الخطوة، فيما قال 19% إنهم لا يعلمون ما هو الأفضل.

وأظهر المسح أيضا تمتع حزب المحافظين الحاكم بشعبية تزيد بفارق كبير على حزب العمال المعارض، حيث حصل حزب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على تأييد نسبته 42% مقابل 28% لحزب المعارضة الرئيسي.

جدير بالذكر أن زعيم "حزب العمال" المعارض، جيريمي كوربين، دعا الحكومة إلى نشر تقييمها لآثار "بريكست"، متهما رئيس الوزراء بالتقاعس عن تطمين البريطانيين في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

ونشرت صحيفة "صنداي تايمز"، تقريرا يشير إلى أن الوثائق الحكومية التي تم تسريبها، تحذر من أن المملكة المتحدة ستصاب بـ "انهيار" سيدوم ثلاثة أشهر في موانئها، وستضطر لمواجهة أزمة قاسية في مسألة الحدود مع إيرلندا، كما حذر التقرير من نقص في الغذاء والدواء إذا تركت لندن الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.

المصدر: رويترز