الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراح جونسون حول حدود إيرلندا

رفض الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلغاء خطة "شبكة الأمان" الحدودية في إيرلندا من أجل تنفيذ اتفاق "بريكست".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن جونسون لم يطرح أي بدائل عملية. وأكدت المفوضية الأوروبية التي قادت مفاوضات "بريكست" مع لندن، رفضها للاقتراح الذي طرحه جونسون ودعا فيه إلى استبدال "شبكة الأمان" بـ"التزامات" لإيجاد "ترتيبات بديلة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود، للصحافيين، إن اقتراح جونسون "لا يقدم حلا قانونيا عمليا لمنع عودة الحدود فعليا في جزيرة إيرلندا، ولا يحدد أي ترتيبات بديلة".

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وأثارت هذه التصريحات ردا حادا من لندن. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إنه "إذا لم يتم إعادة فتح اتفاقية الانسحاب وإذا لم يتم إلغاء (شبكة الأمان)، فلن تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق".

وشدد على أنه "تم رفض الخطة 3 مرات، وتطبيقها مستحيل" وشرح ذلك رئيس الوزراء بوضوح في رسالته.

وفي وقت سابق، بعث جونسون، بخطاب إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، للتأكيد على أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما أسماه شبكة الأمان "غير الديمقراطية"، وهي الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين إيرلندا عضو الاتحاد وإيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.

ومنذ توليه منصبه الشهر الفائت، يصر جونسون على أن بلاده ستغادر التكتل، في 31 أكتوبر المقبل، وقد كثف الاستعدادات لسيناريو المغادرة "دون اتفاق".

ويأتي كل ذلك في وقت يستعد فيه جونسون للسفر إلى برلين وباريس، حيث يأمل في أن يقنع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمنحه مساحة في مسعاه للتوصل إلى اتفاق خروج جديد.

المصدر: أ ف ب