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موسكو وكاراكاس تؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون العسكري التقني

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موسكو وكاراكاس تؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون العسكري التقني
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي، خلال محادثات أجريت الأربعاء، استعداد روسيا وفنزويلا لمواصلة العمل على مشاريع في المجال العسكري التقني.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت القضايا الثنائية المدرجة على جدول الأعمال بعمق، وتم تحديد خطوات عملية لبناء الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية.. تم تأكيد الاستعداد لمواصلة العمل المشترك على مشاريع في مجال الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا الدقيقة والثقافة والتعاون العسكري التقني".

كما أشارت في البيان إلى أن الموضوع الرئيس للمحادثات كان الوضع في فنزويلا وحولها، مؤكدة أن "الجانب الروسي أعرب عن تضامنه مع الشعب (الفنزويلي) الودود وحكومة هذا البلد، ودعمه الثابت لوجهته دون التدخل المدمر في تسوية الوضع فيه".

وذكرت الوزارة أنه "تم التأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للخلافات الداخلية في فنزويلا على أساس حوار وطني وعلى وجه الحصر في إطار المجال الدستوري".

 

المصدر: تاس

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