فنزويلا تقلص ديونها أمام "روس نفط" إلى 1.1 مليار دولار

تمكنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، من تقليص حجم دينها أمام شركة "روس نفط" الروسية إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة الروسية العملاقة، إن حجم الدين المترتب على الشركة الفنزويلية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.8 مليار دولار.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حزمة من العقوبات على فنزويلا وشركاتها الحكومية بما فيها PDVSA، وحظرت على الشركات الأمريكية التعامل مع أي شركات على صلة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته.

المصدر: وكالات